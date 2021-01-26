Михаил Добкин обнародовал в сети видео, в котором демонстрирует достопримечательности Харькова. Однако в ролике почему-то появился Дарницкий мост в Киеве. Кроме того, политик активно использовал фигуру погибшего Геннадия Кернеса.

Источник: телеграм Михаила Добкина

Михаил Добкин обнародовал в сети видеоролик, похожий на предвыборный.

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Детали видео Добкина

На видео он демонстрирует достопримечательности Харькова, между которыми потерялся Дарницкий мост, расположенный в Киеве. Пока непонятно, это ошибка или преднамеренный шаг политика.

Кроме того, он использовал в ролике и Геннадия Кернеса. Погибший мэр говорит, что не готовит себе преемников, однако хвалит Добкина.

Я считаю, что Михаил Добкин – хороший управленец, хороший менеджер,

– сказал Кернес.

Интересно, что в это время на видео появляется только фигура Добкина. Однако политик не произносит ни слова.

Что известно о намерениях Добкина баллотироваться в мэры Харькова

Михаил Добкин пока не признается, что намерен бороться за кресло городского главы.

Мы многое через что с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже,

– интригует он.

Политик добавил, что сейчас оставит этот ролик и вместе с харьковчанами будет просто смотреть и слушать.

Смотрите видеоролик Михаила Добкина

Обратите внимание! Повторные выборы Харькова состоятся, потому что бывший глава города Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите". Политик лечился в Германии от осложнений коронавируса. Подробнее – читайте здесь.