Кернес и Дарницкий мост как примечательность Харькова: конфуз с предвыборным роликом Добкина
Михаил Добкин обнародовал в сети видео, в котором демонстрирует достопримечательности Харькова. Однако в ролике почему-то появился Дарницкий мост в Киеве. Кроме того, политик активно использовал фигуру погибшего Геннадия Кернеса.
Источник: телеграм Михаила Добкина
Михаил Добкин обнародовал в сети видеоролик, похожий на предвыборный.
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Детали видео Добкина
На видео он демонстрирует достопримечательности Харькова, между которыми потерялся Дарницкий мост, расположенный в Киеве. Пока непонятно, это ошибка или преднамеренный шаг политика.
Кроме того, он использовал в ролике и Геннадия Кернеса. Погибший мэр говорит, что не готовит себе преемников, однако хвалит Добкина.
Я считаю, что Михаил Добкин – хороший управленец, хороший менеджер,
– сказал Кернес.
Интересно, что в это время на видео появляется только фигура Добкина. Однако политик не произносит ни слова.
Что известно о намерениях Добкина баллотироваться в мэры Харькова
Михаил Добкин пока не признается, что намерен бороться за кресло городского главы.
Мы многое через что с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже,
– интригует он.
Политик добавил, что сейчас оставит этот ролик и вместе с харьковчанами будет просто смотреть и слушать.
Смотрите видеоролик Михаила Добкина
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