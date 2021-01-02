Михаил Добкин намекнул, что снова будет баллотироваться в мэры Харькова. Ведь после смерти Геннадия Кернеса в городе должны состояться внеочередные выборы, о чем горсовет уже обратился в Верховную Раду.

Добкин, вероятно, снова будет баллотироваться в мэры Харькова

В своем телеграм-канале украинский одиозный политик Михаил Добкин (бывший глава Харьковской облгосадминистрации и бывший нардеп) перепостил сообщение другого канала – "Бородатая Бабушка". Об этом рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Харьковский горсовет попросил у Верховной Рады о новых выборах мэра

В сообщении говорится: "Вопреки всем спекуляциям, Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение в ВР о назначении новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса".

А завершается пост следующим утверждением: "И да, Добкин идет в мэры".

Комментариев непосредственно от Добкина в сообщении нет, поэтому нельзя точно утверждать, согласился политик с этим утверждением или нет. Однако он его точно не опроверг.

Почему мэра Харькова выбирать будут внеочередно

На местных выборах 2020 мэром Харькова выбрали Геннадия Кернеса. Но он заболел и умер в Германии. По украинскому законодательству, в таком случае Верховная Рада должна в 90-дневный срок назначить внеочередные выборы. Но это ВРУ делает при условии, что соответствующее ходатайство подаст городской совет.

На практике эта процедура в Украине не всегда выполнялась, однако в случае Харькова затягивания не произошло – секретарь горсовета Игорь Терехов, который временно исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса, 1 января заявил, что подал необходимо ходатайство в Верховную Раду.

Теперь решение о проведении внеочередных местных выборов в Харькове должна одобрить Верховная Рада, а потом Центральная избирательная комиссия должна назначить день голосования и объявить о начале кампании. Сейчас специалисты называют наиболее вероятным днем проведения внеочередных выборов мэра Харькова 28 марта 2021.

Кто такой Михаил Добкин и почему его называют одиозным? Михаил Добкин стал народным депутатом Украины в 2002. Был членом 5 фракций, среди которых СДПУ(о) и "Партия Регионов".



В 2006 году стал мэром Харькова, а с 2010 по 2014 работал главой Харьковской ОГА. В 2020 также подавал документы на участие в выборах мэра Харькова, однако впоследствии снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.



В 2007 Добкин стал звездой ютуба после появления там предвыборного видео с ненормативной лексикой. Из последних скандалов: Добкин жестко оскорбил участников Революции Достоинства и заявил о глубоком уважении к российскому президенту Путину.