Добкин идет в мэры Харькова: в сети перешутили его предвыборный ролик – 18+
В сети опубликовали пародию на ролик Михаила Добкина, бывшего "регионала" и харьковского чиновника. Недавно политик обнародовал видео, в котором намекает, что будет баллотироваться в мэры. Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер.
Источник: "Мемаграм"
В этом фейсбук-сообществе опубликовали ролик, где Добкин важно стоит на фоне кадров, которые уже стали мемом. Говорится о том знаменитом предвыборном видео 2007 года с возгласами от Кернеса: "Миша, все ****, давай по новой".
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А завершается все скриншотами твиттера Добкина, где он материт своих подписчиков. Музыку из оригинального ролика сохранили – это произведение советского композитора Эдуарда Артемьева, прозвучавшее в фильме "Свой среди чужих".
Добкин заявил о намерениях баллотироваться в мэры Харькова: шутливое видео (Внимание! Кадры содержащие ненормативную лексику! 18+)
Чем отличается пародия от оригинала
- В оригинале Добкин стоит на фоне кадров с умершим мэром.
- В то же время здесь звучат цитаты Кернеса об успехах в должности харьковского городского головы и о Добкине в частности.
- Керес заявляет, что никаких наследников не готовил. Но в конце видео называет Добкина хорошим хозяйственником и менежером.
- Завершается все фразой: "Мы должны продолжить начатое".
Добавим, что Добкин был мэром Харькова в 2006 – 2010 годах. Тогда Кернес был секретарем Харьковского горсовета. Кроме того, когда здоровье Кернеса ухудшилось и все думали о его смерти, Добкин снова захотел стать мэром. Но когда начали говорить о вероятном выздоровлении, он свою кандидатуру снял.
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Главное о предстоящих выборах в Харькове:
- На последних выборах мэра Харькова 25 октября победил Геннадий Кернес. И его уже успели в Харьковском горсовете даже утвердить на этой должности, но политик присягу не принял. Все произошло заочно.
- Через некоторое время, 17 декабря, он умер в Германии в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
- 1 января секретарь горсовета Терехов заявил, что попросил парламент назначить новые выборы городского головы.
- В Верховной Раде говорят, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал необходимых документов. Поэтому они до сих пор не смогли назначить дату выборов.
- По информации СМИ, наиболее весомыми претендентами на должность являются именно Терехов, вышеуказанный Добкин и нардеп Александр Фельдман.
- На сайте Харьковского горсовета мэром до сих пор указан Кернес.
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