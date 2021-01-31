В сети опубликовали пародию на ролик Михаила Добкина, бывшего "регионала" и харьковского чиновника. Недавно политик обнародовал видео, в котором намекает, что будет баллотироваться в мэры. Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер.

Источник: "Мемаграм"

В этом фейсбук-сообществе опубликовали ролик, где Добкин важно стоит на фоне кадров, которые уже стали мемом. Говорится о том знаменитом предвыборном видео 2007 года с возгласами от Кернеса: "Миша, все ****, давай по новой".

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А завершается все скриншотами твиттера Добкина, где он материт своих подписчиков. Музыку из оригинального ролика сохранили – это произведение советского композитора Эдуарда Артемьева, прозвучавшее в фильме "Свой среди чужих".

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Чем отличается пародия от оригинала

В оригинале Добкин стоит на фоне кадров с умершим мэром.

В то же время здесь звучат цитаты Кернеса об успехах в должности харьковского городского головы и о Добкине в частности.

Керес заявляет, что никаких наследников не готовил. Но в конце видео называет Добкина хорошим хозяйственником и менежером.

Завершается все фразой: "Мы должны продолжить начатое".

Добавим, что Добкин был мэром Харькова в 2006 – 2010 годах. Тогда Кернес был секретарем Харьковского горсовета. Кроме того, когда здоровье Кернеса ухудшилось и все думали о его смерти, Добкин снова захотел стать мэром. Но когда начали говорить о вероятном выздоровлении, он свою кандидатуру снял.

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