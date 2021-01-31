Добкін іде в мери Харкова: в мережі пережартували його передвиборчий ролик – 18+
У мережі оприлюднили пародію на ролик Михайла Добкіна, колишнього "регіонала" та харківського високопосадовця. Нещодавно політик оприлюднив відео, в якому натякає, що балотуватиметься в мери. Колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес помер.
Джерело: "Мемаграм"
У цій фейсбук-спільноті опублікували ролик, де Добкін поважно стоїть на тлі кадрів, що вже стали мемом. Мовиться про те славнозвісне передвиборче відео 2007 року з вигуками від Кернеса: "Міша, всьо ****, давай по новій".
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А завершується все скриншотами твіттера Добкіна, де він матюкає своїх підписників. Музику з оригінального ролику зберегли – це твір радянського композитора Едуарда Артем'єва, що пролунав у стрічці "Свій серед чужих".
Добкін заявив про наміри балотуватися в мери Харкова: жартівливе відео (Увага! Кадри містять ненормативну лексику! 18+)
Чи пародія відрізняється від оригіналу
- В оригіналі Докін стоїть на тлі кадрів із померлим мером.
- Водночас тут лунають цитати Кернеса про успіхи на посаді харківського міського голови та про Добкіна зокрема.
- Керес заявляє, що жодних спадкоєців не готував. Але наприкінці відео називає Добкіна хорошим господарником і менежером.
- Звершується все фразою: "Ми повинні продовжити розпочате".
Додамо, що Добкін був мером Харкова у 2006 – 2010 роках. Тоді Кернес був секретарем Харківської міськрди. Крім того, коли здоров'я Кернеса погіршилося та всі вже думали про його смерть, Добкін знову захотів стати мером. Але коли почали говорити про імовірне одужання, він свою кандидатуру зняв.
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Головне про майбутні вибори у Харкові:
- На останніх виборах мера Харкова 25 жовтня переміг Геннадій Кернес. І його вже встигли у Харківській міськраді навіть затвердити на цій посаді, але політик присягу не складав. Все відбулося заочно.
- За деякий час, 17 грудня, він помер у Німеччині внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.
- 1 січня секретар міськради Терехов заявив, що попросив парламент призначити нові вибори міського голови.
- У Верховній Раді кажуть, секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав потрібних документів. Тому вони досі не змогли призначити дату виборів.
- За інформацією ЗМІ, найбільш вагомими претендентами на посаду є саме Терехов, вищевказаний Добкін і нардеп Олександр Фельдман.
- На сайті Харківської міськради мером досі зазначено Кернеса.
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