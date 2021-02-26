Бывшие народные депутаты Михаил Добкин и Борислав Береза устроили в прямом эфире перепалку с матами. Тема, на которой "заелись" два политика касалась сексизма.

В эфире одного из телеканалов зашла тема о сексизме, к которому прибегают политики. Так, Борислав Береза ​​вспомнил прошлогодний скандал с Корниенко, который позволил себе охарактеризовать женщину "корабельной сосной".

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Когда в эфире звучит сексизм, который никто не останавливает – это ненормально... Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы же не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал корабельной сосной, поддутой too much,

– сказал Береза.

В свою очередь Добкин заявил, что не понял, "что оно хотело сказать". Поэтому в ход пошла ненормативная лексика.

– Ну, оно тупое, поэтому не понимает. Простите, – бросил насмешку Береза.

– Слышь, ты, долб**б, ты с кем разговариваешь? – обматерил его в ответ Добкин.

– М*дила! Е*ало завали! – продолжил Береза,

После этих слов, которые и пошли в прямой эфир телевизоров, вмешались ведущие и попросили больше не употреблять таких слов.

Перепалка Березы и Добкина (видео 18+)

Борислав Береза в своем фейсбуке продолжил "обмен любезностями". Написал, что Добкина сравнивать с животными нельзя, поскольку это их унижает.

Добкин и мат: из последнего

Михаил Добкин далеко не впервые использует "крепкое словцо" в эфире телеканалов. Так, осенью 2020 года он обматерил активного участника Майдана Владимира Парасюка. Он обматерил его при рассказах о Майдане.