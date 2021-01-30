Доба 30 січня на Донбасі видалась особливо важкою. У районі Операції об'єднаних сил бойовики 4 рази порушили перемир'я. Є поранені.

Джерело: ООС

Крім того, у лікарні помер український військовий Роман Дзюбенко, якого раніше поранив снайпер.

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Де було неспокійно

Неподалік Новомихайлівки російські найманці прицільно обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Двоє військовослужбовців отримали поранення . Воїнів госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

. Воїнів госпіталізували, їм надають медичну допомогу. У передмісті Авдіївки окупанти кілька разів стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 бойовики застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.

Військовим Збройних сил довелось відповідати на обстріли окупантів, тож вони відкрили вогонь.

До слова, за добу сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 потенційну вибухівку.

Зверніть увагу! Протягом доби 29 січня бойовики теж порушували перемир'я. Вони запустили над позиціями українських захисників безпілотник, скинувши снаряд ВОГ-17. Двоє наших військових отримали осколкові поранення.