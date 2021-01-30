Прицільні обстріли та поранені військові: деталі про важку добу на Донбасі
Доба 30 січня на Донбасі видалась особливо важкою. У районі Операції об'єднаних сил бойовики 4 рази порушили перемир'я. Є поранені.
Джерело: ООС
Крім того, у лікарні помер український військовий Роман Дзюбенко, якого раніше поранив снайпер.
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- Неподалік Новомихайлівки російські найманці прицільно обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Воїнів госпіталізували, їм надають медичну допомогу.
- У передмісті Авдіївки окупанти кілька разів стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Золотого-4 бойовики застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю.
Військовим Збройних сил довелось відповідати на обстріли окупантів, тож вони відкрили вогонь.
До слова, за добу сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 потенційну вибухівку.
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