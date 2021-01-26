До сих пор продолжаются заседания в "судах": Денисова об освобождении украинцев из ОРДЛО
Вопрос возвращения украинских пленных, которых удерживают в ОРДЛО, до сих пор остается открытым. Несколько наших граждан уже должны вернуться на родину, но оккупанты затягивают процесс.
Источник: телеграмм-страница обмудсмена Людмилы Денисовой
По словам Денисовой, сейчас говорить о точном количестве лиц, которых вернут в Украину, невозможно.
Важно Боевики вернут пленных украинцев маршрутом через Минск, – Денисова
Денисова отметила, что точная дата возвращения в Украину пленных из ОРДЛО пока неизвестна. Как сказала омбудсмен, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах "ДНР" и "ЛНР". Именно поэтому невозможно предсказать кого именно вернут на родину.
Родители и близкие сказали, что заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно,
– написала Денисова.
Она добавила, что Украина с нетерпением ждет освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.
Что известно о возвращении украинцев из ОРДЛО
- Украина ждет возвращения на родину пленных из ОРДЛО. По информации "Восточной правозащитной группы", пленных перевезли в Россию еще 20 января, чтобы впоследствии через Беларусь вернуть в Украину самолетом Виктора Медведчука.
- Сам Медведчук 21 января заявил, что ему передадут 4 женщин, хотя ранее говорили о 9 человек. Также Медведчук заявил, что написал письмо в СБУ с просьбой о такой передаче на КПВВ "Майорськ". Его российские оккупанты назвали "посредником" в передаче удерживаемых.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку прекратили. Украинская делегация в ТКГ раскритиковала роль Медведчука в возвращении украинцев из ОРДЛО.
- По мнению членов украинской делегации в ТКГ, кум Путина и Россия пытаются "использовать пленных в своих политических интересах".
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