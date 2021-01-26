Вопрос возвращения украинских пленных, которых удерживают в ОРДЛО, до сих пор остается открытым. Несколько наших граждан уже должны вернуться на родину, но оккупанты затягивают процесс.

Источник: телеграмм-страница обмудсмена Людмилы Денисовой

По словам Денисовой, сейчас говорить о точном количестве лиц, которых вернут в Украину, невозможно.

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Денисова отметила, что точная дата возвращения в Украину пленных из ОРДЛО пока неизвестна. Как сказала омбудсмен, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах "ДНР" и "ЛНР". Именно поэтому невозможно предсказать кого именно вернут на родину.

Родители и близкие сказали, что заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно,

– написала Денисова.

Она добавила, что Украина с нетерпением ждет освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.

Обратите внимание! Денисова также заявила, что с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло. Сейчас оно составляет 267 человек, из них 226 – гражданские лица.

Что известно о возвращении украинцев из ОРДЛО