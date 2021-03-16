Вулиці Києва прикрасили плакатами, на яких росіяни визнають, що Крим – це Україна. Так столиця підготувалися до річниці так званого кримського "референдуму", який відбувся 16 березня 2014 року.

Волонтер Мирослав Гай розповів, що головними героями плакатів стали співробітників російської дипмісії, які працюють на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ.

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Російські дипломати, а за сумісництвом кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС та ФСБ РФ, в знак солідарності з українським народом щодо злочинної анексії Криму наклеїли в місцях свого проживання та роботи (біля посольства Росії в Україні) відповідні наліпки, – зауважив Гай.

Окрім того, волонтер розповів, що такі ж ілюстрації з'явилися, зокрема, біля посольств Франції США, Великої Британії та інших країн.

Гай також наголосив: "окремі дипломати Росії розмістили на своїх службових автомобілях державний символ України – Тризуб".

"Кажуть, дехто з них навіть зробив тату з тризубом на сраці, що б скрити цей факт від російської контррозвідки – раджу перевірити всіх", – підсумував Гай.

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