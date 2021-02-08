До мая жесткого карантина в Украине не будет, – Степанов
Максим Степанов заявил, что до апреля-мая в Украине не будут вводить жесткий карантин. Сейчас ситуация с коронавирусом в нашей стране является стабильной.
Источник:Obozrevatel
Глава Министерства здравоохранения отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря "введенным ранее карантинам".
До апреля-мая жесткого карантина вводить не будем. Находиться будем в условиях адаптивного,
– сказал Степанов.
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