Максим Степанов заявил, что до апреля-мая в Украине не будут вводить жесткий карантин. Сейчас ситуация с коронавирусом в нашей стране является стабильной.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что ситуацию удалось стабилизировать благодаря "введенным ранее карантинам". До апреля-мая жесткого карантина вводить не будем. Находиться будем в условиях адаптивного,

– сказал Степанов. Новость дополняется...