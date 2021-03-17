Служба безпеки України за дорученням РНБО розслідує обставини підготовки і ратифікації Харківських угод. ЗМІ оприлюднили ймовірний перелік високопосадовців, які могли бути причетними до документів. Серед них – ексміністри, голови СБУ, Прикордонної і Митної служб.

Так, ЗМІ оприлюднили копії низки документів, на яких стоять підписи не лише втікачів експрезидента Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова. До теми Говорити про кримінальну відповідальність за Харківські угоди ще рано, – Венедіктова Хто ще працював над Харківськими угодами Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко;

Міністр юстиції Олександр Лавринович;

Міністр фінансів Федір Ярошенко;

Міністр економіки Василь Цушко;

Міністр палива та енергетики Юрій Бойко;

Міністр оборони Михайло Єжель;

Міністр транспорту і зв'язку Костянтин Єфименко;

Голова СБУ Валерій Хорошковський;

Голова Державної митної служби Ігор Калетник;

Голова Державної прикордонної служби Микола Литвин. Харківські угоди / Фото ZN.UA: Як готували Харківські угоди Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року. Домовились, що Чорноморський Флот Росії перебуватиме в Севастополі 25 років. Як обмін взяли знижку ціни на газ на 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.

Міністерство закордонних справ, як профільне міністерство, готувало і проєкт розпорядження уряду, а також проєкт угоди. Участь в цьому брав тодішній заступник міністра закордонних справ, а тепер перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко.

До речі, видання пише, що, зазвичай, на походження таких угод йдуть місяці. Ці ж домовленості узгодили за день.

21 квітня 2010 року глава МЗС Костянтин Грищенко з усіма документами звернувся до Кабміну з проханням розглянути і внести проєкт угоди на розгляд президентові. Того ж дня Янукович з президентом Росії Дмитром Медведєвим підписали документ.

Вже 27 квітня з бійками та сварками Харківські угоди ратифікувала Верховна Рада. Зверніть увагу! На засіданні РНБО секретар Олексій Данілов доручив СБУ перевірити, як укладали ці угоди. Зокрема, як 236 депутатів голосували за домовленості.

Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу