До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець
Американський ракетний есмінець Thomas Hudner наближається до Чорного моря. Його залучать у проведення операцій з безпеки на морі.
Источник:твітер оперативного флоту ВМС США
Вже 2-й корабель ВМС Сполучених штатів прямує у води Чорного моря.
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До Чорного моря наближається ракетний есмінець США
Thomas Hudner розпочав рух на північ до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки у регіоні,
– йдеться у повідомленні.
У американських ВМС зазначили, що їхні кораблі та літаки регулярно працюють у Чорному морі задля підтримки союзників та партнерів по НАТО.
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