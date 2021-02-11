На Украину идут сильные морозы и метели. С ночи на 15 февраля в течение нескольких дней температура воздуха может опускаться до -30 градусов.

В период с 15 по 18 февраля в северных областях столбики термометров будут показывать -25...-30 градусов.

Читайте также Снегопад не останавливался всю ночь, – Садовый о непогоде во Львове

Что говорят в Укргидрометцентре

По словам Николая Кульбиды, меньшие морозы ожидают только Одесскую область и Закарпатье. В южных и восточных областях будет -15...-18 градусов, а средняя ночная температура по стране составит -20...-28 градусов.

Директор Украинского гидрометеорологического центра отметил, что самая низкая температура зимнего периода в Украине составляет -42 градуса. Поэтому ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы.

Но внезапное похолодание может объясняться глобальными изменениями климата.

Климат Украины меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2 градуса. А продолжительность зимнего периода существенно сократилась,

– отметил гидрометеоролог.

Когда ждать весеннюю погоду в 2021 году, Кульбида предсказывать не берется. Ведь методология Укргидрометцентра позволяет прогнозировать погоду на 15 дней.

Обратите внимание 4 день снегопадов в Киеве: сильные морозы не отступают, школы и ярмарки закрыты

Прогноз народного синоптика

Леонид Горбаль в комментарии изданию рассказал, что в начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет лишь в мае.

Народный синоптик отметил, что погода в Украине в феврале "никак не вписывается в теорию глобального потепления, однако для сезона она вполне нормальная". Он добавил, что большое количество снега в феврале предсказывали и раньше.

Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными,

– рассказал синоптик.

Далее возможен снег с дождем. В марте и апреле, по его словам, будет выше 0, однако все же холодно, как для весны.

Как готовятся к похолоданию

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что все регионы готовятся к похолоданию и ухудшению погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Областные государственные администрации получили поручение обеспечить бесперебойную работу больниц, учебных заведений, других социально значимых объектов и организовать достаточное количество пунктов обогрева,

– отметил Чернышев.

Он также призвал украинцев по возможности не пользоваться личным транспортом и придерживаться всех мер безопасности.

Кроме того, в Украине будет работать штаб по обеспечению устойчивого транспортного сообщения на автомобильных дорогах. Он будет заниматься и оперативной расчисткой снега на автодорогах и в населенных пунктах, профилактической обработкой дорожного покрытия, заблаговременным ограничением движения транспорта.

Важно! В течение 11 февраля в большинстве областей прогнозируют сложные погодные условия: значительный снег, метели и гололед на дорогах. Где в Украине намело много снега на другие новости о непогоде читайте здесь.