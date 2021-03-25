Художник із Дніпра виставив картину про кота-супергероя на аукціон: який вона має вигляд
Тиждень тому кіт впав з 6 поверху житлового будинку в Дніпрі. Він приземлився на легкове авто та розтрощив лобове скло. Щоб компенсувати збитки, власник машини та місцевий художник Тарас Білоус намалював картину про котів-супергероїв. Він сподівається виручити за неї кошти, щоб допомогти чотирилапим.
Источник:фейсбук Тараса Білоуса
Постраждав автомобіль Citroen C3 Picasso. Його митець припаркував в житловому масиві Перемога.
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Що відомо про картину
Художник, щоб покрити збитки для ремонту свого авто написав картину про котів у польоті.
23 березня він виставив її на продаж на аукціоні. Стартова ціна – 100 доларів.
На картині зображено котів, деякі – кумедні. Тут навіть є ось такі, з літаючим пристроєм. Є коти з Єгипту, там такі малюнки були у них майже повсюдно. Вони котів зображували з такими крилами. А така сучасна інтерпретація кота, у нас як супергерой, летить на тлі Дніпра рятувати чиюсь машину,
– повідомив Тарас Білоус.
Аукціон він проводить в інстаграмі. Свою ставку можна зробити тут.
Деталі картини про котів-супергероїв: відео
Він сподівається, що користувачі придбають її за більшу ціну. Тоді чоловік зможе замінити лобове скло, допомогти власниці кота лікувати його перелом. Якщо ж залишаться ще гроші – тоді художник обіцяє віддати їх на допомогу для бездомних тварин.
Як це сталося
- Власниця кота, місцева літня пані, розповіла, що її улюбленець був удома.
- Коли вона відволіклась, чотирилапий "вийшов" погуляти на балкон. Звідти – перейшов до сусідів.
- Але несподівано зірвався та полетів донизу.
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Як зреагував художник: відео
Наслідки польоту кота
- На лобовому склі від сильного удару утворилася величезна вм'ятина, від якої сильно розгалузилися тріщини.
- Вартість збитків – щонайменше 6 тисяч гривень.
- Кіт вижив, але теж має тріщину – постраждала кістка у передній лапі пухнастого улюбленця.
Реакція власника авто: відео
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