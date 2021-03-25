Тиждень тому кіт впав з 6 поверху житлового будинку в Дніпрі. Він приземлився на легкове авто та розтрощив лобове скло. Щоб компенсувати збитки, власник машини та місцевий художник Тарас Білоус намалював картину про котів-супергероїв. Він сподівається виручити за неї кошти, щоб допомогти чотирилапим.

Постраждав автомобіль Citroen C3 Picasso. Його митець припаркував в житловому масиві Перемога.

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Що відомо про картину

Художник, щоб покрити збитки для ремонту свого авто написав картину про котів у польоті.

23 березня він виставив її на продаж на аукціоні. Стартова ціна – 100 доларів.

На картині зображено котів, деякі – кумедні. Тут навіть є ось такі, з літаючим пристроєм. Є коти з Єгипту, там такі малюнки були у них майже повсюдно. Вони котів зображували з такими крилами. А така сучасна інтерпретація кота, у нас як супергерой, летить на тлі Дніпра рятувати чиюсь машину,

– повідомив Тарас Білоус.

Аукціон він проводить в інстаграмі. Свою ставку можна зробити тут.

Деталі картини про котів-супергероїв: відео

Він сподівається, що користувачі придбають її за більшу ціну. Тоді чоловік зможе замінити лобове скло, допомогти власниці кота лікувати його перелом. Якщо ж залишаться ще гроші – тоді художник обіцяє віддати їх на допомогу для бездомних тварин.

Як це сталося

Власниця кота, місцева літня пані, розповіла, що її улюбленець був удома.

Коли вона відволіклась, чотирилапий "вийшов" погуляти на балкон. Звідти – перейшов до сусідів.

Але несподівано зірвався та полетів донизу.

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Як зреагував художник: відео

Наслідки польоту кота

На лобовому склі від сильного удару утворилася величезна вм'ятина, від якої сильно розгалузилися тріщини.

Вартість збитків – щонайменше 6 тисяч гривень.

Кіт вижив, але теж має тріщину – постраждала кістка у передній лапі пухнастого улюбленця.

Реакція власника авто: відео