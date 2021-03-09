Російські найманці 5 березня поранили на Донбасі українського захисника. Воїна оперативно доставили у лікарню Дніпра, де йому провели операцію. Наразі загрози для життя бійця немає, однак у нього паралізована права частина тіла.

Про стан пораненого на Донбасі українського захисника розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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У лікарню Дніпра доставили пораненого бійця

Військовий постраждав внаслідок атаки військ окупанта поблизу Красногорівки. У лікарню Дніпра його госпіталізували 5 березня.

До реанімації політравми надійшов поранений у голову боєць – 32-річний Владислав з Кіровоградщини,

– зазначив головний лікар.

За ловами Риженка, снайперська куля прошила воїну голову навиліт. Вхідний отвір у тім'яній, а вихідний – в потиличній ділянці. У результаті сильно пошкоджена ліва півкуля мозку.

До лікарні імені Мечникова військового доставили бортом. Чоловік перебував у комі, його одразу ж взяли в операційну. Там нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.

У якому стані воїн зараз

Всі ці дні тривала боротьба за життя українського захисника.

На сьогодні (9 березня – 24 канал) стан вдалося стабілізувати. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає,

– наголосив головний лікар.

Однак вся права половина тіла у бійця залишається паралізованою. На щастя, центр мовлення, який теж перебуває в лівій півкулі, поки вдається врятувати.

Військовий може розмовляти та розуміє мову. Але на нього чекає тривале лікування та реабілітація.

Довідка. Протягом 5 березня російські найманці 3 рази порушили режим перемир'я. Україна через моніторингову групу ОБСЄ тричі просила бойовиків відновити тишу, однак окупанти ігнорували прохання. У результаті ворожих обстрілів постраждав український захисник, лікарі тоді повідомили, що він у важкому стані.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу