Работника Нацполиции в Днепропетровской области задержали с поличным при получении денег от представителя компании-перевозчика. 5 января офицера-милиционера разоблачили рабочие СБУ.

Задержанный исполняет обязанности руководителя отделения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Смотрите также Государственная измена или трусость: спецоперация разведки, которую провалили перед финалом

По данным следствия, он пытался наладить коррупционный механизм получения денег от компаний, которые занимаются перевозкой грузов.

40 тысяч гривен ежемесячно

Оперативники спецслужбы задокументировали, что полицейский предложил руководителю фирмы платить ему по 40 тысяч гривен каждый месяц. Зато милиционер якобы обещал не привлекать предпринимателя к ответственности за нарушение норм веса грузов.



Полицейский позволял предпринимателям нарушать за деньги / Фото пресс-службы СБУ

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Задержали полицейского с поличным при получении денег. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.



Полицейского задержали с поличным / Фото пресс-службы СБУ