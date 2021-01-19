На Днепровщине масштабно пылает церковь, существует угроза обрушения: видео
Чрезвычайное происшествие произошло в селе Новоалександровка Днепропетровской области на Крещение, 19 января 2021. Очевидцы говорят, что слышали громкий хлопок, после чего из помещения церкви повалил густой дым.
Масштабный пожар пытаются ликвидировать 5 пожарных бригад ГСЧС, сообщает сообщество "ХД" в телеграм. По неподтвержденной информации, оба купола церкви, скорее всего, упадут.
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Верующие пытались спасти иконы и другие ценности, несмотря на опасность.
Что известно о пожаре в церкви Новоалександровки
- По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв неизвестного происхождения.
- Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.
- Из-за чего именно произошло возгорание, будут выяснять эксперты.
Смотрите видео пожара в церкви Новоалександровки на Днепровщине:
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