Чрезвычайное происшествие произошло в селе Новоалександровка Днепропетровской области на Крещение, 19 января 2021. Очевидцы говорят, что слышали громкий хлопок, после чего из помещения церкви повалил густой дым.

Масштабный пожар пытаются ликвидировать 5 пожарных бригад ГСЧС, сообщает сообщество "ХД" в телеграм. По неподтвержденной информации, оба купола церкви, скорее всего, упадут. Смотрите также На Львовщине случился сокрушительный пожар: в огне едва не погибла пенсионерка – фото Верующие пытались спасти иконы и другие ценности, несмотря на опасность. Что известно о пожаре в церкви Новоалександровки По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв неизвестного происхождения.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Из-за чего именно произошло возгорание, будут выяснять эксперты. Смотрите видео пожара в церкви Новоалександровки на Днепровщине: