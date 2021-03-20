На Дніпропетровщині посилили карантин: список обмежень
Влада Дніпропетровщини вирішила посилити карантин в регіоні. Так, в області 20 березня ввели помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки.
Источник:Дніпропетровська ОДА
Відповідне рішення схвалили на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Все через збільшення кількості нових хворих на коронавірус.
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Перехід до помаранчевої зони сигналізує про потенційну небезпеку – наближення до червоного рівня,
– мовиться у повідомленні.
В облдержадміністрації додали, що запровадять червону зону у разі, якщо один з показників перевищуватиме норму впродовж тижня.
Показники для червоної зони:
- завантаженість ліжок з киснем становить понад 65%;
- понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на нього на 100 тисяч населення;
- зростання кількості госпіталізацій у регіоні на понад 50%;
- менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих становить понад 20%.
Зауважимо, обласна комісія також затвердила пункт про заходи для пришвидшення вакцинації та моніторинг за нею.
Список обмежень на Дніпропетровщині
- Проведення масових заходів дозволене лише у разі заповненості зали на половину.
- Заклади громадського харчування повинні зачинятися о 00:00
- У громадському транспорті можна перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях.
- Заповненість глядачів на матчах – до 50% місць.
- Заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
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