У Дніпрі в закинутому будинку спалахнула пожежа: двоє загиблих
Увечері 21 березня у Дніпрі сталася пожежа в закинутому одноповерховому будинку. Вогонь забрав життя жінки і чоловіка.
Источник:ДСНС
Сталося займання на провулку Шокальського у Соборному районі міста. Про те, що горить незаселений будинок, повідомили очевидці.
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Смертельна пожежа у Дніпрі
- За викликом одразу направили два чергові відділення пожежно-рятувальної служби.
- На місці виявилося: вогонь виник всередині будинку.
- Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.
На місці виявили тіла двох загиблих / Фото ДСНС
- У вогні загинули чоловік та жінка. Їхні дані встановлюють.
- Вогонь знищив сміття, яким був захаращений будинок.
- До ліквідації пожежі залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Будинок був занедбаний і неприбраний / Фото ДСНС
Дивіться відео з місця смертельної пожежі у Дніпрі
Нещодавні пожежі в Україні
- 21 березня у Києві пожежа спалахнула у приватному будинку. Вогонь оперативно загасили, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- 20 березня на Миколаївщині спалахнули два будинки у різних районах. Внаслідок пожежі загинули 2 людей. Ще одного постраждалого з опіками шпиталізували.
- 19 березня у Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Ніхто з мешканців не постраждав.
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