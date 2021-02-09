У Дніпрі в торгово-розважальному центрі "Мост-сіті" сталася пожежа: відео
З невідомих наразі причин у центрі Дніпра загорілася вивіска ресторану "Портофіно", що у ТРЦ "Мост-сіті". Через загоряння дим затягнуло всередину приміщення.
Сигналізація у приміщенні торговельно-розважального центру спрацювала близько 19:40, після чого з приміщення ТРЦ почали евакуйовувати відвідувачів та працівників.
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Працівники ДСНС досить швидко прибули на місце події, але загасити пожежу їм не вдавалося досить довгий час.
Що відомо про пожежу в ТРЦ "Мост-сіті" у Дніпрі
- Як стверджують очевидці події, почалося все з загоряння рекламної вивіски ресторану.
- Полум'я швидко перекинулося на фасад будівлі, гірлянди та вікна торговельного центру.
- Залишки вивісок та уламки скла, яке не витримало температури падали на пішохідну зону.
- Рятувальники ДСНС спочатку намагалися загасити пожежу знизу, але не діставали до епіцентру. Паралельно з тим охоронці ТРЦ працювали вогнегасниками з даху, але це також виявилося не ефективним.
Загасили пожежу лише о 19:58. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загальна площа пожежі становила всього 2 квадратних метри.
Дивіться відео з місця пожежі в ТРЦ Дніпра:
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