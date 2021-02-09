З невідомих наразі причин у центрі Дніпра загорілася вивіска ресторану "Портофіно", що у ТРЦ "Мост-сіті". Через загоряння дим затягнуло всередину приміщення.

Сигналізація у приміщенні торговельно-розважального центру спрацювала близько 19:40, після чого з приміщення ТРЦ почали евакуйовувати відвідувачів та працівників.

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Працівники ДСНС досить швидко прибули на місце події, але загасити пожежу їм не вдавалося досить довгий час.

Що відомо про пожежу в ТРЦ "Мост-сіті" у Дніпрі

Як стверджують очевидці події, почалося все з загоряння рекламної вивіски ресторану.

Полум'я швидко перекинулося на фасад будівлі, гірлянди та вікна торговельного центру.

Залишки вивісок та уламки скла, яке не витримало температури падали на пішохідну зону.

Рятувальники ДСНС спочатку намагалися загасити пожежу знизу, але не діставали до епіцентру. Паралельно з тим охоронці ТРЦ працювали вогнегасниками з даху, але це також виявилося не ефективним.

Загасили пожежу лише о 19:58. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загальна площа пожежі становила всього 2 квадратних метри.

Дивіться відео з місця пожежі в ТРЦ Дніпра: