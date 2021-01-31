На мосту у Дніпрі таксист врятував жінку від самогубства: момент потрапив на відео
На Центральному мосту у Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки. Ймовірно, вона мала намір стрибнути у воду. Її врятував таксист, який проїжджав повз.
Джерело: "Інформатор"
Це сталося на Центральному мосту у ніч на 31 січня, приблизно о 3:20. Очевидцям вдалося зафільмувати момент порятунку на відео.
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Як все сталося
Коли таксист виїхав на Центральний міст, помітив жінку, яка стояла біля огорожі. Він вийшов з авто та підійшов до неї. Водій помітив, що у неї є ознаки алкогольного сп'яніння.
Незнайомка безперестанку повторювала, що хоче вбити. З'ясувалося, що причиною такого рішення є проблеми у сім'ї. Таксист намагався відволікати жінку та не дати втілити задумане у реальність.
У Дніпрі таксист врятував жінку від самогубства: дивіться відео
Дніпровський водій розумів, що залишати незнайомку у такому стані не можна. Згодом на місце прибула психіатрична бригада, її забрали у лікарню.
Інші історії порятунку
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