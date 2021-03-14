У ніч проти 14 лютого на одному з перехресть Дніпра не розминулася автівка патрульної поліції та Daewoo Lanos. Внаслідок аварії одна людина постраждала.

На оприлюднених у соцмережах фото видно, що і автомобіль патрульних поліцейських, і Daewoo Lanos отримав серйозні ушкодження. Важливо На Харківщині сталася масштабна ДТП: багато постраждалих – фото Деталі ДТП Відомо, що аварія сталася вночі о 01:55 на перехресті вулиці Шмідта та проспекту Пушкіна. За попередньою інформацією, Daewoo Lanos рухався головною дорогою, а патрульний автомобіль виїжджав з другорядної. Автомобілі не розминулися і відбулося зіткнення. Що відомо про постраждалих Внаслідок ДТП постраждала пасажирка Daewoo Lanos. Вона отримала легкі травми, тож, відмовилася від госпіталізації. Увага! Редакція 24 каналу намагається зв'язатися з правоохоронцями для уточнення усіх обставин ДТП. Ми доповнимо матеріал актуальною інформацією.