Неделю назад кот упал с 6 этажа жилого дома в Днепре. Он приземлился на легковое авто и разбил лобовое стекло. Чтобы компенсировать убытки, владелец машины и местный художник Тарас Белоус нарисовал картину о кошках-супергероях. Он надеется выручить за нее средства, чтобы помочь четвероногим.

Пострадал автомобиль Citroen C3 Picasso. Его художник припарковал в жилом массиве Победа.

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Что известно о картине

Художник, чтобы покрыть убытки для ремонта своего авто, написал картину о кошках в полете.

23 марта он выставил ее на продажу на аукционе. Стартовая цена – 100 долларов.

На картине изображены кошки, некоторые – забавные. Здесь даже есть вот такие, с летающим устройством. Есть коты из Египта, там такие рисунки были у них почти повсеместно. Они кошек изображали с такими крыльями. А такая современная интерпретация кота, у нас как супергерой, летит на фоне Днепра спасать чью-то машину,

– сообщил Тарас Белоус.

Аукцион он проводит в инстаграме. Свою ставку можно сделать здесь.

Детали картины о кошках-супергероях: видео

Он надеется, что пользователи приобретут ее за большую цену. Тогда мужчина сможет заменить лобовое стекло, помочь владелице кота лечить его перелом. Если же останутся еще деньги – тогда художник обещает отдать их в помощь для бездомных животных.

Как это произошло

Владелица кота, местная пожилая дама, рассказала, что ее любимец был дома.

Когда она отвлеклась, четвероногий "вышел" погулять на балкон. Оттуда – перешел к соседям.

Но неожиданно сорвался и полетел вниз.

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Как среагировал художник: видео

Последствия полета кота

На лобовом стекле от сильного удара образовалась огромная вмятина, от которой сильно разветвились трещины.

Стоимость убытков – не менее 6 тысяч гривен.

Кот выжил, но тоже имеет трещину – пострадала кость в передней лапе пушистого любимца.

Реакция владельца авто: видео