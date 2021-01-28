Днепровский горсовет готовит экологическую программу, которая не прошла необходимых процедур
Днепровский горсовет и Совет Днепровского района готовят экологическую программу города и программу обращения с отходами. По словам члена Общественного совета в Министерстве защиты окружающей среды, руководителя "Экопатруля" Татьяны Лампики, чиновники забыли о процедуре оценки воздействия на окружающую среду.
Источник: фейсбук Татьяны Лампики
По мнению Лампики, эти меры властям необходимы для обоснования финансирования мероприятий.
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Принятие документов происходит с нарушениями
Экопатруль, общественное формирование "Экологический патруль" решили проверить выборочно другие области, небольшие города и выяснили: о СЭО (стратегическую экологическую оценку – 24 канал) забыли напрочь все,
– написала Лампика.
Эколог отметила, что такие программы являются документами государственного значения. Следовательно, принятие их таким образом противоречит требованиям закона "О стратегической экологической оценке". Ведь именно этот закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения.
Действие закона "О стратегической оценке" распространяется на документы государственного планирования, которые касаются:
- сельского хозяйства,
- лесного хозяйства,
- рыбного хозяйства,
- энергетики,
- промышленности,
- транспорта,
- обращение с отходами,
- использования водных ресурсов,
- охраны окружающей среды,
- телекоммуникаций,
- туризма,
- градостроительства или землеустройства (схемы).
Программы не обсуждала общественность
Относительно таких программ требуют осуществления процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Пока в "Экологическом патруле" не располагают информацией о прохождении этапов ОВД и участии общественности в обсуждении.
Хочу отметить, что сейчас такие проекты вывесили на сайтах Мариуполя, Днепра, Кривого Рога, то есть промышленных городов. Я прошу активную общественность проверить у себя в населенном пункте этот факт и обратить внимание Министерства охраны окружающей среды на такую проблему,
– написала Лампика.
Процедуру СЭО прошли только в Каменском, отметили экоактивисты.
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