Днепровский горсовет и Совет Днепровского района готовят экологическую программу города и программу обращения с отходами. По словам члена Общественного совета в Министерстве защиты окружающей среды, руководителя "Экопатруля" Татьяны Лампики, чиновники забыли о процедуре оценки воздействия на окружающую среду.

Источник: фейсбук Татьяны Лампики

По мнению Лампики, эти меры властям необходимы для обоснования финансирования мероприятий.

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Принятие документов происходит с нарушениями

Экопатруль, общественное формирование "Экологический патруль" решили проверить выборочно другие области, небольшие города и выяснили: о СЭО (стратегическую экологическую оценку – 24 канал) забыли напрочь все,

– написала Лампика.

Эколог отметила, что такие программы являются документами государственного значения. Следовательно, принятие их таким образом противоречит требованиям закона "О стратегической экологической оценке". Ведь именно этот закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения.

Действие закона "О стратегической оценке" распространяется на документы государственного планирования, которые касаются:

сельского хозяйства,

лесного хозяйства,

рыбного хозяйства,

энергетики,

промышленности,

транспорта,

обращение с отходами,

использования водных ресурсов,

охраны окружающей среды,

телекоммуникаций,

туризма,

градостроительства или землеустройства (схемы).

Программы не обсуждала общественность

Относительно таких программ требуют осуществления процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Пока в "Экологическом патруле" не располагают информацией о прохождении этапов ОВД и участии общественности в обсуждении.

Хочу отметить, что сейчас такие проекты вывесили на сайтах Мариуполя, Днепра, Кривого Рога, то есть промышленных городов. Я прошу активную общественность проверить у себя в населенном пункте этот факт и обратить внимание Министерства охраны окружающей среды на такую проблему,

– написала Лампика.

Процедуру СЭО прошли только в Каменском, отметили экоактивисты.