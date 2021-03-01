Руководство сети "Море пива" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому и государственным структурам. Предприниматели требуют дополнительного контроля во время рассмотрения дела против организованной преступной группировки Владимира Щеголкова, известного под прозвищем "Ариец".

Несмотря на то, что сейчас криминальный авторитет находится под стражей, его подельники продолжают угрожать бизнесменам. Об этом рассказал один из основателей сети Алексей Кравец.

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Что известно о деятельности Щеголкова

По словам бизнесмена, "Ариец" переехал в Днепропетровскую область после оккупации Крыма в 2014 году. На новом месте он создал преступную группу, которая стремительно развивалась, оказывая давление на бизнесменов. Ранее судимые лица хотели получить деньги для дальнейшего развития своей способности и привлечения новых участников.

Кроме мошеннических схем по переоформлению имущества и автомобильных краж, бандиты угрожали предпринимателям, покушались на их жизнь и поджигали коммерческие помещения,

– заявил Кравец.

По его словам, страдали от таких действий не только предприниматели, но и простые люди.

Щеголков и его подельники в начале 2020 года начали угрожать сети "Море пива". Они якобы устроили покушение на жизнь совладельца сети, осуществили серию ночных поджогов торговых площадок, часть которых была расположена в жилых зданиях.

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Дело арестованного "Арийца" продолжают

По словам Кравца, преступники не теряют надежды избежать юридической ответственности и продолжить свою преступную деятельность.

"Продолжаются угрозы в отношении владельцев компаний. Рассматривается возможность давления на свидетелей и потерпевших по делу, возможность влияния на суд и прокуратуру", – подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что ранее в биографии Щеголкова якобы были случаи, когда благодаря связям пребывание в тюрьме не мешало ему вести уголовные дела.

Сейчас он пытается решить вопрос улучшения условий пребывания в изоляторе, чтобы получить больше возможностей повлиять на судебный процесс,

– подчеркнул Кравец.

Поэтому сеть обратилась к президенту, Офису генпрокурора, Нацполиции и Совету бизнес-омбудсмена с требованием обеспечить справедливое расследование.