Полицейские утверждают, что раскрыли дело об убийстве ребенка, которое произошло в Синельниково Днепропетровской области. По подозрению в совершении страшного преступления задержали 25-летнюю мать мальчика.

Об инциденте правоохранители узнали от врача скорой. Он известил копов о том, что к ним обратилась женщина, чей сын плохо себя чувствовал из-за побоев. Спасти ребенка медики не смогли, сообщили в пресс-службе полиции Днепровщины.

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Как выяснили следователи, помощи 3-летний мальчик фактически не дождался.

Что известно о гибели маленького ребенка в Днепропетровской области

По данным правоохранителей, 27 декабря вечером мать избила сына по туловищу и голове. На следующий день ему стало плохо, а женщина решила повезти его в медицинское учреждение. Впрочем, по дороге в больницу мальчик скончался.

Женщине уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. Вскоре ей изберут меру пресечения.

Если вину задержанной докажут в суде, ей грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Следователи и прокуроры хотят добавить к производству еще одно уголовное дело – о пытках.

Досудебное расследование продолжается.