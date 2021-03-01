Во время сессии Днепропетровского облсовета первый заместитель председателя Геннадий Гуфман обратился к депутатам "на восточно-украинском языке". Правда, почему-то он был очень похож на русский – только с украинским акцентом.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Представитель ОПЗЖ Гуфман заседание начал на украинском, но затем переключился на "восточно-украинский". Соответствующее видео сейчас распространяют в сети.

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Гуфман поздоровался с коллегами на украинском, но потом заметил: "если можно, я буквально несколько слов на восточно-украинском языке".

Я рассматривал сессию облсовета как место, где решаются на самом деле хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области. Вон там в коридоре ждут нас камеры, там мы можем сделать политические заявления, а тут надо заниматься хозяйством,

– подчеркнул политик "на восточно-украинском".

В завершение он выразил надежду, что никакие политические заявления не помешают облсовету принимать правильные решения.

После этого случая термин "восточно-украинский язык" успел стать мемом в регионе и его активно распространяют в сети.

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Кто такой Геннадий Гуфман? Ему – 51 год. В облсовете политик возглавляет фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Первым заместителем его избрали в декабре 2020 года. ОПЗЖ в Днепропетровском облсовете имеет представительство в 27 депутатов.

Заметим! В июле 2019 года в Украине вступил в силу языковой закон. В соответствии с ним руководители советов разных уровней и депутаты должны выступать на украинском языке.