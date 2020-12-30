Полицейские пресекли масштабную деятельность серьезной банды, которая действовала в Днепропетровской области. 30 декабря правоохранители задержали нескольких участников группировки, занимавшейся сбытом наркотиков, разбойными нападениями и похищением людей.

За месяц только за торговлю наркотическими средствами злоумышленники получали почти 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Сбытом запрещенных веществ занималась соответствующий "отдел" банды. За другие преступления отвечал "силовой блок".

Действовали почти год

Как выяснили следователи, основателем банды является 34-летний житель Никополя. Он в начале 2020 якобы создал организацию и тщательно подобрал в нее людей.

Всего в группировку вошли до 15 мужчин. Трое из них ранее имели проблемы с законом, а двое – отбывают наказание в тюрьме.

17 обысков

В квартирах, где живут участники бандформирования, полицейские провели 17 обысков. Во время следственных действий у подозреваемых изъяли:

пистолеты и патроны;

гранаты;

наркотики;

деньги, которые злоумышленники получили преступным путем.



Члены группировки были хорошо вооружены / Фото полиции Днепровщины

Правоохранители задержали 6 подозреваемых. Еще около 9 человек скрываются от полиции.

Как накажут членов группировки

Злоумышленникам инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой, сбыт наркотических средств, угон машины, а также участие в преступной организации. Организатора банды подозревают в ее создании.

Вскоре суд будет избирать меру пресечения всем задержанным фигурантам дела.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите видео с обыска у членов преступной группировки на Днепровщине: