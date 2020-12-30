Разбойные нападения и похищения людей: в Днепропетровской области накрыли преступную группировку
Полицейские пресекли масштабную деятельность серьезной банды, которая действовала в Днепропетровской области. 30 декабря правоохранители задержали нескольких участников группировки, занимавшейся сбытом наркотиков, разбойными нападениями и похищением людей.
За месяц только за торговлю наркотическими средствами злоумышленники получали почти 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
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Сбытом запрещенных веществ занималась соответствующий "отдел" банды. За другие преступления отвечал "силовой блок".
Действовали почти год
Как выяснили следователи, основателем банды является 34-летний житель Никополя. Он в начале 2020 якобы создал организацию и тщательно подобрал в нее людей.
Всего в группировку вошли до 15 мужчин. Трое из них ранее имели проблемы с законом, а двое – отбывают наказание в тюрьме.
17 обысков
В квартирах, где живут участники бандформирования, полицейские провели 17 обысков. Во время следственных действий у подозреваемых изъяли:
- пистолеты и патроны;
- гранаты;
- наркотики;
- деньги, которые злоумышленники получили преступным путем.
Члены группировки были хорошо вооружены / Фото полиции Днепровщины
Правоохранители задержали 6 подозреваемых. Еще около 9 человек скрываются от полиции.
Как накажут членов группировки
Злоумышленникам инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой, сбыт наркотических средств, угон машины, а также участие в преступной организации. Организатора банды подозревают в ее создании.
Вскоре суд будет избирать меру пресечения всем задержанным фигурантам дела.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Смотрите видео с обыска у членов преступной группировки на Днепровщине:
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