Вблизи поселка Петриковка Днепропетровской области 9 января 2021 года загорелся грузовик ГАЗ-3202. Транспортное средство вспыхнуло еще во время движения.

Детали инцидента

Происшествие случилось в 22: 05 на автомобильной дороге Н-31 Днепр – Кобеляки – Решетиловка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

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Во время движения огонь мгновенно охватил автомобиль, а пламя перекинулось на груз.

Огнем поврежден грузовик ГАЗ-3202 2007 года выпуска и груз – мебель и бытовая техника,

- рассказали спасатели.

Общая площадь пожара составила 4 метра квадратных.

Огонь локализовали в 22:17, а ликвидировали – в 22:30. В результате инцидента никто не пострадал.

К тушению пожара привлекали 4 мужчин личного состава и 1 пожарно-спасательную машину.



На Днепропетровщине вспыхнул грузовик / Фото ГСЧС



Пожар тушили 4 спасателей / Фото ГСЧС

Смотрите видео тушения грузовика в Днепропетровской области: