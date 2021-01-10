На Днепропетровщине во время движения загорелся грузовик: фото, видео
Вблизи поселка Петриковка Днепропетровской области 9 января 2021 года загорелся грузовик ГАЗ-3202. Транспортное средство вспыхнуло еще во время движения.
Детали инцидента
Происшествие случилось в 22: 05 на автомобильной дороге Н-31 Днепр – Кобеляки – Решетиловка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
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Во время движения огонь мгновенно охватил автомобиль, а пламя перекинулось на груз.
Огнем поврежден грузовик ГАЗ-3202 2007 года выпуска и груз – мебель и бытовая техника,
- рассказали спасатели.
Общая площадь пожара составила 4 метра квадратных.
Огонь локализовали в 22:17, а ликвидировали – в 22:30. В результате инцидента никто не пострадал.
К тушению пожара привлекали 4 мужчин личного состава и 1 пожарно-спасательную машину.
На Днепропетровщине вспыхнул грузовик / Фото ГСЧС
Пожар тушили 4 спасателей / Фото ГСЧС
Смотрите видео тушения грузовика в Днепропетровской области:
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