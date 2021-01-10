В Днепропетровской области двое мальчиков играли с ручной гранатой. Запал от устройства взорвался и дети с травмами оказались в больнице. Полиция начала уголовное производство.

Пострадали 14-летний и 6-летний мальчики

Инцидент произошел в частном доме в поселке Карнауховка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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14-летний подросток пришел в гости к 6-летнему мальчику. Там ребята нашли себе опасное развлечение. После того, как запал сдетонировал, детей экстренно увезли в больницу. У пострадавших – травмы рук, живота и лица.

Полиция устанавливает, где дети взяли боеприпас

Полиция начала уголовное производство за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами, а также за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда дети взяли боеприпас и как произошел взрыв.

На Николаевщине от взрыва гранаты погиб мужчина

Отметим, что еще трагичнее завершился взрыв боеприпаса на Николаевщине. Во дворе одного из частных домов нашли тело мужчины, погибшего от детонирования гранаты. Правоохранители рассматривают 2 версии – самоубийство и неосторожное обращение с оружием.