Областная больница имени Ильи Мечникова в Днепре стала настоящим спасением для сотен украинских бойцов. Именно туда с начала войны отвозят раненых военных.

Мы давали им надежду на жизнь, – Рыженко

Некоторым раненым украинским защитникам делали по 14 – 15 операций. Об этом в интервью рассказал главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

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Мы каждый знаем не просто по фамилии и имени. Мы знаем их родственников, мам, которые вместе с нами были во время лечения, жен, детей. Это 3 тысячи бойцов, которые были в реанимации, пока не встали на ноги. Только мы давали им надежду на жизнь, на дальнейшее лечение и реабилитацию,

– рассказал врач.

По его словам, многие пострадавшие поехали на реабилитацию за границу. Среди них были генералы, полковники и майоры.

Некоторые из военных перенесли просто ужасные операции: "Если бы у меня спросили об этом еще лет 7 назад, я бы сказал: "Такого не бывает". Удаляли примерно треть мозга, а человек жив".

Проводили импровизированные свадьбы

В больнице бывало всякое. Иногда медикам приходилось помогать устраивать свадьбы прямо в больнице: "Потому что жена беременна, потому что мама плачет. Это все – эмоции, которые позволяют человеку жить дальше".

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Рыженко рассказал, что в больнице Мечникова – настоящее хранилище человеческих душ.

"Мы все время с фронтом вместе. Мы не делим на военных, гражданских. Все мы – врачи и медсестры – помогаем ребятам выжить".