Зарезанную жительницу Днепропетровщины бросили в колодец: сожителя жестоко избили

1 июля 2021 , 18:29
Читати новину українською

Источник:

полиция Днепропетровской области

В Каменском районе Днепропетровщины застолье переросло в трагедию. Гость поспорил с хозяином квартиры и избил его до потери сознания. Впоследствии зарезал сожительницу потерпевшего и бросил ее тело в колодец.

Об этом сообщили правоохранителям 30 июня. А сама трагедия случилась в одном из сел района еще 20 июня.

Другое убийство Спрятали тело в диван и ограбили квартиру: раскрыли жесткое убийство в центре Одессы – видео


Нож, которым убили женщину / Фото Нацполиции

Что происходило в тот день

  • 51-летний позвонил в полицию в 13:48.
  • Он рассказал, что обнаружил тело сожительницы в колодце.
  • Также он сообщил, что вдень ее исчезновения поссорился с гостем, который его избил.
  • До этого они выпивали спиртное.
  • Какова была причина конфликта – неизвестно.
  • Женщину действительно нашли на дне 20-метрового колодца.
  • Также обнаружили лезвие ножа, которым ее убили.
  • Впоследствии 28-летнего подозреваемого задержали.


Двор дома, где зарезали женщину / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Если вину задержанного докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.

Обратите внимание! В Одесской области 1 июля задержали 3 парней, которых подозревают в жестоком убийстве 35-летнего. По данным следователей, они зарезали мужчину, а затем пытались спрятать тело. Его бросили в тоннели заброшенного завода и едва присыпали.
Автор: Олександр Марчак