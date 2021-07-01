Об этом сообщили правоохранителям 30 июня. А сама трагедия случилась в одном из сел района еще 20 июня.
Другое убийство Спрятали тело в диван и ограбили квартиру: раскрыли жесткое убийство в центре Одессы – видео
Нож, которым убили женщину / Фото Нацполиции
Что происходило в тот день
- 51-летний позвонил в полицию в 13:48.
- Он рассказал, что обнаружил тело сожительницы в колодце.
- Также он сообщил, что вдень ее исчезновения поссорился с гостем, который его избил.
- До этого они выпивали спиртное.
- Какова была причина конфликта – неизвестно.
- Женщину действительно нашли на дне 20-метрового колодца.
- Также обнаружили лезвие ножа, которым ее убили.
- Впоследствии 28-летнего подозреваемого задержали.
Двор дома, где зарезали женщину / Фото Нацполиции
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Если вину задержанного докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.