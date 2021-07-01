Об этом сообщили правоохранителям 30 июня. А сама трагедия случилась в одном из сел района еще 20 июня.

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Нож, которым убили женщину / Фото Нацполиции

Что происходило в тот день

51-летний позвонил в полицию в 13:48.

Он рассказал, что обнаружил тело сожительницы в колодце.

Также он сообщил, что вдень ее исчезновения поссорился с гостем, который его избил.

До этого они выпивали спиртное.

Какова была причина конфликта – неизвестно.

Женщину действительно нашли на дне 20-метрового колодца.

Также обнаружили лезвие ножа, которым ее убили.

Впоследствии 28-летнего подозреваемого задержали.



Двор дома, где зарезали женщину / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Если вину задержанного докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.

Обратите внимание! В Одесской области 1 июля задержали 3 парней, которых подозревают в жестоком убийстве 35-летнего. По данным следователей, они зарезали мужчину, а затем пытались спрятать тело. Его бросили в тоннели заброшенного завода и едва присыпали.