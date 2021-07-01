Об этом сообщили правоохранителям 30 июня. А сама трагедия случилась в одном из сел района еще 20 июня.

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Зарізали та кинули в Криницю Дніпрогпетровщина Гість вбив
Нож, которым убили женщину / Фото Нацполиции

Что происходило в тот день

  • 51-летний позвонил в полицию в 13:48.
  • Он рассказал, что обнаружил тело сожительницы в колодце.
  • Также он сообщил, что вдень ее исчезновения поссорился с гостем, который его избил.
  • До этого они выпивали спиртное.
  • Какова была причина конфликта – неизвестно.
  • Женщину действительно нашли на дне 20-метрового колодца.
  • Также обнаружили лезвие ножа, которым ее убили.
  • Впоследствии 28-летнего подозреваемого задержали.

Зарізали та кинули в Криницю Дніпрогпетровщина Гість вбив
Двор дома, где зарезали женщину / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об убийстве. Если вину задержанного докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.