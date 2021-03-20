Власти Днепропетровщины решили усилить карантин в регионе. Так, в области 20 марта ввели оранжевый уровень эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение одобрили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все из-за увеличения количества новых больных коронавирус.

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Переход к оранжевой зоне сигнализирует о потенциальной опасности – приближении к красному уровню,

– говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что введут красную зону в случае, если один из показателей будет превышать норму в течение недели.

Показатели для красной зоны:

загруженность кроватей с кислородом составляет более 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на него на 100 тысяч населения;

рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50%;

менее чем 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%.

Заметим, областная комиссия также утвердила пункт о мерах для ускорения вакцинации и мониторинг за ней.

Список ограничений на Днепропетровщине

Проведение массовых мероприятий разрешено только в случае заполненности зала на половину.

Заведения общественного питания должны закрываться в 00:00

В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Заполненность зрителей на матчах – до 50% мест.

Учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.