На Днепропетровщине усилили карантин: список ограничений
Власти Днепропетровщины решили усилить карантин в регионе. Так, в области 20 марта ввели оранжевый уровень эпидемиологической опасности.
Источник:Днепропетровская ОГА
Соответствующее решение одобрили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все из-за увеличения количества новых больных коронавирус.
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Переход к оранжевой зоне сигнализирует о потенциальной опасности – приближении к красному уровню,
– говорится в сообщении.
В облгосадминистрации добавили, что введут красную зону в случае, если один из показателей будет превышать норму в течение недели.
Показатели для красной зоны:
- загруженность кроватей с кислородом составляет более 65%;
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на него на 100 тысяч населения;
- рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50%;
- менее чем 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных составляет более 20%.
Заметим, областная комиссия также утвердила пункт о мерах для ускорения вакцинации и мониторинг за ней.
Список ограничений на Днепропетровщине
- Проведение массовых мероприятий разрешено только в случае заполненности зала на половину.
- Заведения общественного питания должны закрываться в 00:00
- В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах.
- Заполненность зрителей на матчах – до 50% мест.
- Учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.
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