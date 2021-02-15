Сотрудницу Каменского отдела полиции задержали во время получения взятки от адвоката подозреваемого в уголовном деле. Деньги юристка передавала от матери мужа, который может попасть в тюрьму.

Как отметили правоохранители, следователю Каменского отдела полиции и адвокату уже сообщили о подозрении в получении и передаче неправомерной выгоды.

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По данным прокуратуры, фигуранты дела требовали 5,5 тысяч долларов, но получили на 500 меньше.

Что известно о задержании полицейской и адвоката в Днепропетровской области



Адвоката и следователя задержали с поличным / Фото пресс-службы офиса генпрокурора

Согласно материалам уголовного дела, адвокат и следователи полиции решили заработать и в январе 2021 начали требовать деньги от матери подозреваемого в совершении аварии.

Женщина вызвалась купить у злоумышленников закрытие уголовного дела против ее сына.

Для того, чтобы предоставить соглашению признаков правомерности, между потерпевшей и адвокатом заключили договор об оказании помощи.

Задержали адвоката и следователя при получении ими 5 тысяч долларов. Досудебное расследование дела продолжается. Его проводят детективы ГБР.

Отстранили ли полицейскую от исполнения должностных обязанностей, пока неизвестно.

Обратите внимание! Если вину фигурантов дела докажут в суде, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности после увольнения.