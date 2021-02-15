Задержали с поличным: полицейская попалась на взятке в 5 500 долларов
Сотрудницу Каменского отдела полиции задержали во время получения взятки от адвоката подозреваемого в уголовном деле. Деньги юристка передавала от матери мужа, который может попасть в тюрьму.
Источник:Офис Генерального прокурора
Как отметили правоохранители, следователю Каменского отдела полиции и адвокату уже сообщили о подозрении в получении и передаче неправомерной выгоды.
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По данным прокуратуры, фигуранты дела требовали 5,5 тысяч долларов, но получили на 500 меньше.
Что известно о задержании полицейской и адвоката в Днепропетровской области
Адвоката и следователя задержали с поличным / Фото пресс-службы офиса генпрокурора
- Согласно материалам уголовного дела, адвокат и следователи полиции решили заработать и в январе 2021 начали требовать деньги от матери подозреваемого в совершении аварии.
- Женщина вызвалась купить у злоумышленников закрытие уголовного дела против ее сына.
- Для того, чтобы предоставить соглашению признаков правомерности, между потерпевшей и адвокатом заключили договор об оказании помощи.
Задержали адвоката и следователя при получении ими 5 тысяч долларов. Досудебное расследование дела продолжается. Его проводят детективы ГБР.
Отстранили ли полицейскую от исполнения должностных обязанностей, пока неизвестно.
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