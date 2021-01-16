Прокуратура направила в суд обвинительный акт на 8 полицейских Павлоградского отдела полиции Днепропетровской области. По данным следствия, они заставляли людей совершать преступления, чтобы потом их разоблачать.

Среди злоумышленников были начальник отдела полиции и его заместитель. Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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Чем занимались полицейские в Павлоградском отделе

В течение 2019 – 2020 полицейские с целью повышения показателей работы заставляли местных жителей совершать преступления – кражи, хранение наркотиков и оружия. Правоохранители оказывали на людей психологическое давление и насилие.

За то, что потерпевшие совершали преступления, полицейские давали им деньги и наркотические вещества. В дальнейшем правоохранители привлекали их к уголовной ответственности.

Злоумышленников подозревают в:

создании преступной организации;

превышении служебных полномочий;

незаконном обращении с оружием;

совершении краж;

сбыте наркотиков.



На Днепропетровщине будут судить 8 полицейских / Фото Офиса генпрокурора