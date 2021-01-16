Хотели повысить показатели: на Днепропетровщине полицейские склоняли людей к преступлениям
Прокуратура направила в суд обвинительный акт на 8 полицейских Павлоградского отдела полиции Днепропетровской области. По данным следствия, они заставляли людей совершать преступления, чтобы потом их разоблачать.
Среди злоумышленников были начальник отдела полиции и его заместитель. Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
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Чем занимались полицейские в Павлоградском отделе
В течение 2019 – 2020 полицейские с целью повышения показателей работы заставляли местных жителей совершать преступления – кражи, хранение наркотиков и оружия. Правоохранители оказывали на людей психологическое давление и насилие.
За то, что потерпевшие совершали преступления, полицейские давали им деньги и наркотические вещества. В дальнейшем правоохранители привлекали их к уголовной ответственности.
Злоумышленников подозревают в:
- создании преступной организации;
- превышении служебных полномочий;
- незаконном обращении с оружием;
- совершении краж;
- сбыте наркотиков.
На Днепропетровщине будут судить 8 полицейских / Фото Офиса генпрокурора
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