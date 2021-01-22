СБУ задержала вора в законе по прозвищу "Гоча", который нелегально прибыл в Украину. Гражданин одной из стран Южного Кавказа хотел установить связи с украинским криминалитетом.

Вор совершил пересечение государственной границы вне установленных пунктов пропуска. После этого иностранец поселился в одном из поселков Днепропетровского региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По оперативным данным, находясь в Украине, он пытался наладить контакты с местным криминалитетом. Но не получилось, его разоблачили украинские правоохранители и собираются депортировать на родину.

Сейчас его направили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

На теле вора в законе есть типичные для его статуса наколки.