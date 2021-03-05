На Днепропетровщине поймали одного из полицейских топов, который обложил данью весь район
36-летнего заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления Днепропетровской области задержали спецназовцы полиции по подозрению в совершении преступления.
Источник:Игорь Клименко
По словам руководителя полиции Украины Игоря Клименко, чиновник требовал у предпринимателей Каменского района немалые деньги.
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Сейчас правоохранители пытаются установить, имел ли офицер сообщников.
Уже уволили
- Следователи якобы установили, что их коллега решил внедрить собственные правила для ведения бизнеса на территории, которую ему вверили.
- Злоумышленник, согласно материалам производства, требовал оплату дани и от тех бизнесменов, которые работали вполне легально, и от тех, кто зарабатывал незаконно.
- Во время получения денег от одного из предпринимателей полицейского задержали спецназовцы.
Это лицо задержано оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины "на горячем". Конечно, он уволен из органов полиции,
– подчеркнул Клименко.
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