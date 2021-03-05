36-летнего заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления Днепропетровской области задержали спецназовцы полиции по подозрению в совершении преступления.

По словам руководителя полиции Украины Игоря Клименко, чиновник требовал у предпринимателей Каменского района немалые деньги.

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Сейчас правоохранители пытаются установить, имел ли офицер сообщников.

Уже уволили

Следователи якобы установили, что их коллега решил внедрить собственные правила для ведения бизнеса на территории, которую ему вверили.

Злоумышленник, согласно материалам производства, требовал оплату дани и от тех бизнесменов, которые работали вполне легально, и от тех, кто зарабатывал незаконно.

Во время получения денег от одного из предпринимателей полицейского задержали спецназовцы.

Это лицо задержано оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины "на горячем". Конечно, он уволен из органов полиции,

– подчеркнул Клименко.