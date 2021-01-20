В поселке Аполоновка в Днепропетровской области 16 января 23-летняя мать задушила собственного ребенка, 4-месячного сына. Женщина объяснила, что хотела успокоить младенца.

В содеянном она призналась не сразу. О том, что ребенка задушили, сообщили врачи. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что малыш умер в результате механической асфиксии. Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Обстоятельства преступления

Мать не могла успокоить маленького сына – ребенок сильно плакал. Женщина взяла ремень и задушила его.

На Днепропетровщине мать задушила 4-месячного ребенка: смотрите видео

Молодой матери уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.