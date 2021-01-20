Жители города Каменское Днепропетровской области уже третьи сутки живут без воды. Все потому, что в подвальном помещении из-за сильных морозов замерзли трубы.

Горожане включают обогреватели в подвалах, чтобы хоть как-то прогреть трубы с водой. Об этом пишет местное издание "Каменское".

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Местные считают, что трубы с водой замерзли из-за перевода района на электроотопление. Люди обращались к спасателям, но безрезультатно. Те только установили хомут и посоветовали самостоятельно обогревать трубу.

Отопление централизованное отключили и у нас в подвале замерзла вода. У нас проблема с проблемой, как снежный ком. Постоянные прорывы. Вчера была аварийка около 12:00, поставили хомут и он почти сразу потек,

– пожаловалась жительница Каменского Ирина.

А вот пенсионерка Любовь Павловна, проживающая в доме №4 на проспекте Конституции, вынуждена набирать снег в ведерко и топить его дома, чтобы попить чаю. В ее доме, как и в соседнем, в трубах замерзла вода.

Второй день мы без воды. Снег растапливаем, из него варим еду и пьем. В аварийную службу обращались, но никто не приехал,

–добавила женщина.

В общем воды нет в нескольких районах Каменского. Спасатели советуют дождаться, пока на улице станет тепло.

Когда непогода в Украине утихнет

По прогнозу синоптиков, непогода в Украине должна утихнуть уже до конца текущей недели. Уже с 21 января столбики термометров покажут на Западной Украине плюсовую температуру. А вот на Востоке лишь немного ниже нуля. Однако это значительно теплее, чем было в последние дни, когда средняя температура составляла -20 градусов днем ​​и до -30 – ночью.