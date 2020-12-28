В Днепропетровской области задержали лидера вооруженной банды, которая терроризировала местных фермеров 2 года. Им оказался депутат районного совета.

Бандиты надевали балаклавы и камуфляж, брали в руки оружие и приезжали к фермерам – угрожали и запугивали. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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В 2018 году бандиты "посетили" в фермерское хозяйство в поселке Межевая, где связали охранника и похитили сейф с 50 тысячами долларов.

Для конспирации преступники передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками.



Во время обысков нашли оружие / Фото Нацполиции

Также нашли камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и ряд вещественных доказательств, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

Пока не сообщается имя депутата – известно лишь, что ему 31 год.

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