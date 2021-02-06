В ночь на 6 февраля 8 грузовых вагонов сошли с рельсов. Авария произошла на станции Воскобойня, что на Днепропетровщине. В Укрзализныце заявили, что из-за аварии возможна задержка поездов южного направления.

По информации Укрзализныци, 7 из 8 грузовых вагонов принадлежат частным владельцам. Железнодорожники уже расследуют причины схода грузовых вагонов с рельсов.

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На сайте перевозчика сообщили, что сейчас некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием. В частности:

поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 минут;

отправился с задержкой 2 часа 5 минут; поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки с задержкой 1 час 55 минут;

отправился со станции Пятихатки с задержкой 1 час 55 минут; поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа; поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 минут.

В Укрзализныце отметили, что железнодорожники приложат все усилия для сокращения отставания пассажирских поездов от графика.

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Детали об аварии на Днепропетровщине

Известно, что в результате аварии повредили железнодорожные пути и электроопору. А 4 вагона с клинкером перевернулись. Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Но, к счастью, пострадавших и погибших нет.