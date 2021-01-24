В Днепре женщина погибла в ДТП в свой день рождения – фото, видео
В Днепре в воскресенье, 24 января, автомобиль Lexus сбил 43-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в свой День рождения.
Трагедия произошла на улице Калиновой в 13:00. Об этом сообщает "Информатор".
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Детали ДТП в Днепре
- Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
- Водитель Lexus до последнего пытался избежать столкновения.
- На место ДТП выехала скорая помощь.
- Однако спасти пострадавшую не удалось. Ее травмы были несовместимы с жизнью.
- По сообщению родных погибшей, 24 января она праздновала свой 43 день рождения.
- Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
В Днепре женщина погибла в ДТП в свой День рождения / Фото "Информатор" 18+
В Днепре женщина погибла в ДТП в свой День рождения: смотрите видео
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