В Днепре в воскресенье, 24 января, автомобиль Lexus сбил 43-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в свой День рождения.

Трагедия произошла на улице Калиновой в 13:00. Об этом сообщает "Информатор". Актуально Врезался в дерево, авто загорелось: подробности смертельного ДТП на Житомирщине Детали ДТП в Днепре Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель Lexus до последнего пытался избежать столкновения. На место ДТП выехала скорая помощь. Однако спасти пострадавшую не удалось. Ее травмы были несовместимы с жизнью. По сообщению родных погибшей, 24 января она праздновала свой 43 день рождения. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшей. В Днепре женщина погибла в ДТП в свой День рождения / Фото "Информатор" 18+ В Днепре женщина погибла в ДТП в свой День рождения: смотрите видео