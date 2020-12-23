В Днепре 23 декабря грузовая машина переехала женщину, которая переходила дорогу на светофоре. Она серьезно пострадала и была доставлена в больницу.

Это произошло почти в 17:00 на улице Филиппа Орлика. Видео ДТП показали в телеграм-канале Perepichka News.

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На кадрах видно как женщина ждет возможности перейти дорогу, а когда она пошла, то не заметила огромный грузовик, который был так близко к ней, а водитель даже не понял что произошло – вероятно, женщина попала в так называемую "слепую зону".

Судя по видео, пострадавшая шла на "зеленый", а грузовик должен был ее пропустить, однако на кадрах видно, что женщина начала двигаться тогда, когда машина уже заехала на поворот и не собиралась останавливаться.

В комментариях люди подчеркнули, что женщина была в капюшоне, а он уменьшает человеку обзор.

В Днепре грузовик переехал женщину на переходе: смотрите видео (18+)