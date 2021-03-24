В Днепре на Михайловском проспекте утром 24 марта задымился троллейбус, который курсировал по 3 маршруту. Благодаря быстрой реакции водителя серьезных последствий нет.

В горсовете Днепра рассказали, что загорелась печка в кабине водителя. Он почти сразу смог погасить ее огнетушителем.

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Каковы были последствия возгорания

Пассажиры обратились на горячую линию "101". Когда спасатели прибыли на место происшествия, не обнаружили открытого огня. Поэтому они вернулись в часть.



Троллейбус после возгорания / Фото gorod.dp.ua

Пассажиры вовремя покинули транспорт, поэтому никто не пострадал. Троллейбус с частично поврежденным корпусом на буксире отвезли в депо на ремонт.

Обратите внимание! Одна из маршруток Луцка 4 марта курсировала в аварийном состоянии. У входной двери в ней было пробито дно. Видео из транспорта получило огласку в сети.