Нетрезвая женщина за рулем элитного BMW сопротивлялась патрульным, которые остановили ее за нарушение правил дорожного движения. Произошло все 10 января на проспекте Дмитрия Яворницкого в центре Днепра.

За рулем машины, которую остановили патрульные, находилась 29-летняя жительница города Подгородное. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Во время общения с водителем, правоохранители увидели в ней признаки алкогольного опьянения.

Употребляла при патрульных

Женщина вела себя вызывающе – угрожала полицейским, пила при них пиво, а в конце вообще решила снять якобы веселый TikTok.

Фактически в прямом эфире владелица BMW допила алкогольный напиток и бросила стеклянной бутылкой в ​​патрульную.

Сразу после этого женщину силой вытащили из машины и отправили в участок полиции.

До 5 лет тюрьмы и лишение прав

Поскольку водитель употребляла алкоголь непосредственно во время общения с патрульными, в отношении нее составили протокол об управлении машиной в нетрезвом состоянии, а также о вождении без прав.

А вот за бросание бутылки женщине грозит уголовная ответственность. Вместо того, чтобы оплатить штрафы и, возможно, пересдать экзамены и получить права вторично, если суд признает ее виновной, подозреваемую могут посадить на 5 лет.

Вскоре ей будут выбирать меру пресечения.

Смотрите видео, как нетрезвый водитель бросает в патрульную бутылку: