Вечером 21 марта в Днепре произошел пожар в заброшенном одноэтажном доме. Огонь унес жизни женщины и мужчины.

Произошло возгорание в переулке Шокальского в Соборном районе города. О том, что горит незаселенный дом, сообщили очевидцы.

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Смертельный пожар в Днепре

По вызову сразу направили два дежурных отделения пожарно-спасательной службы.

На месте оказалось: огонь возник внутри дома.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

На месте обнаружили тела двух погибших / Фото ГСЧС

В огне погибли мужчина и женщина. Их данные устанавливают.

Огонь уничтожил мусор, которым был захламлен дом.

К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники.

Дом был заброшен и неубран / Фото ГСЧС

Смотрите видео с места смертельного пожара в Днепре

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