В Днепре в заброшенном доме вспыхнул пожар: двое погибших
Вечером 21 марта в Днепре произошел пожар в заброшенном одноэтажном доме. Огонь унес жизни женщины и мужчины.
Источник:ГСЧС
Произошло возгорание в переулке Шокальского в Соборном районе города. О том, что горит незаселенный дом, сообщили очевидцы.
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Смертельный пожар в Днепре
- По вызову сразу направили два дежурных отделения пожарно-спасательной службы.
- На месте оказалось: огонь возник внутри дома.
- Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
На месте обнаружили тела двух погибших / Фото ГСЧС
- В огне погибли мужчина и женщина. Их данные устанавливают.
- Огонь уничтожил мусор, которым был захламлен дом.
- К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники.
Дом был заброшен и неубран / Фото ГСЧС
Смотрите видео с места смертельного пожара в Днепре
Недавние пожары в Украине
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- 20 марта на Николаевщине вспыхнули два дома в разных районах. В результате пожара погибли 2 человека. Еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали.
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