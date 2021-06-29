В Днепре выпал гигантский град и "поплыла" улица: видео, фото
Источник:телеграм "Днепр оперативный"
В Днепре зафиксировали чрезвычайный град. С неба падали куски льда, которые резко ударялись о землю и разбивались. Вскоре после этого заметили и затопление улицы, которое произошло в результате этих осадков.
Очевидцы сняли видео этой непогоды 29 июня. Их обнародовали примерно в 17 часов.
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Где шел град
Пользователи сообщили, что зафиксировали непогоду в Шевченковском районе города. Были ли такие осадки в других частях города – неизвестно.
На фото града видно, что некоторые кусочки льда были диаметром примерно несколько сантиметров. Где-то жители города фотографировали по несколько кусочков льда, а где-то даже содрали целую горсть.
В Днепре выпал гигантский град: видео телеграма "Днепр оперативный"
Какие последствия непогоды
Телеграм "Днепр сейчас" в 17:24 сообщил, что также затопило Тополиную улицу. Она расположена в этом же районе города. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что обильный поток воды течет по улице вниз.
Вода течет по улице Топольная: видео телеграма "Днепр сейчас"Обратите внимание! Синоптики 29 апреля предупредили о значительном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Поэтому спасатели уже объявили первый уровень опасности. Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории будут грозы и град.
Град, выпавший в Днепре / Фото "Информатор" и "Днепр оперативный"