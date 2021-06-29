Очевидцы сняли видео этой непогоды 29 июня. Их обнародовали примерно в 17 часов.

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Где шел град

Пользователи сообщили, что зафиксировали непогоду в Шевченковском районе города. Были ли такие осадки в других частях города – неизвестно.

На фото града видно, что некоторые кусочки льда были диаметром примерно несколько сантиметров. Где-то жители города фотографировали по несколько кусочков льда, а где-то даже содрали целую горсть.

В Днепре выпал гигантский град: видео телеграма "Днепр оперативный"

Какие последствия непогоды

Телеграм "Днепр сейчас" в 17:24 сообщил, что также затопило Тополиную улицу. Она расположена в этом же районе города. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что обильный поток воды течет по улице вниз.

Вода течет по улице Топольная: видео телеграма "Днепр сейчас"

Обратите внимание! Синоптики 29 апреля предупредили о значительном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. Поэтому спасатели уже объявили первый уровень опасности. Непогода частично обойдет южные области. На остальной территории будут грозы и град.

Град, выпавший в Днепре / Фото "Информатор" и "Днепр оперативный"