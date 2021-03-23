"Слишком много смертей": в Днепре вводят локдаун
В Днепре с четверга, 25 марта, вводят локдаун. Сейчас город не состоит в красной зоне карантина, однако власти решили не ждать ухудшения эпидемиологической ситуации.
Источник:Фейсбук Бориса Филатова
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вирус становится все более агрессивным, а пациенты в тяжелом состоянии все молодеют.
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