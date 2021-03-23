В Днепре с четверга, 25 марта, вводят локдаун. Сейчас город не состоит в красной зоне карантина, однако власти решили не ждать ухудшения эпидемиологической ситуации.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вирус становится все более агрессивным, а пациенты в тяжелом состоянии все молодеют. Актуально Локдаун на Львовщине продлили до 6 апреля: карантин усилили Новость дополняется