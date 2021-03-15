Все тело в осколках: в Днепре врачи спасают жизнь 30-летнего пулеметчика
В Днепре спасают 30-летнего украинского воина по имени Виталий. Его госпитализировали в областную больницу имени Мечникова с минно-взрывными травмами и поражением глаз.
Источник:Сергей Рыженко
Сергей Рыженко рассказал, что ранение Виталий получил 14 марта вблизи Водяного.
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Раненный с востока Украины. Виталию 30 лет, матрос ВСУ, пулеметчик из Кировоградской области.
Получил ранение вчера вблизи Водяного в результате взрыва неизвестного предмета,
– подчеркнул Рыженко.
Медик сообщил, что у воина "Минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, травматическое размозжение левого глаза, проникающее ранение правого глаза и сложные ранения обеих кистей".
"Металлическими осколками пронизано все тело. Сразу после поступления пациент направлен в операционную.
Сегодня утром повторная операция. Травматологи делают все возможное, чтобы спасти руки бойцу, –подытожил медик.
Что известно о ранении воина
- Украинского военного российские оккупанты ранили в воскресенье, 14 марта, во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
- Герою оперативно оказали первую помощь.
- Впоследствии его эвакуировали в медучреждение.
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